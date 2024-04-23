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03:45, 23 апреля 2024Мир

Британия пообещала Киеву крупнейший пакет помощи

Guardian: Сунак пообещал Киеву крупнейший пакет помощи на 500 миллионов фунтов

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал выделить Киеву крупнейший пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что глава правительства Великобритании объявит о предоставлении помощи Украине во время визита в Польшу. Как утверждает Сунак, защита Киева от России жизненно важна для безопасности Британии и всей Европы.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что выделение очередной многомиллиардной военной помощи Конгрессом США не изменит ситуацию на поле боя в сторону Киева. Риттер указал на тот факт, что в 2023 году США выделили 23 миллиарда долларов на провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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