Врач перечислила ключевые правила здорового долголетия

Терапевт Александрова: Контроль стресса и активность помогут продлить активное долголетие

Терапевт высшей категории, заместитель главного врача по терапии клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, какие изменения в жизни помогут продлить активное долголетие. Главные правила она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из них Александрова назвала питание. Она предупредила, что еда с большим количеством сахаров и трансжиров ускоряет процесс гликации в организме, а значит, и старение. В то же время овощи, фрукты, рыба и белое мясо замедляют эти процессы. «Даже небольшие изменения, такие как замена колбасы на рыбу или добавление горсти орехов в рацион, положительно влияют на здоровье», — объяснила специалистка.

Терапевт добавила, что для здорового долголетия важны регулярные физические нагрузки. По ее словам, начинать стоит со 150 минут в неделю и постепенно увеличивать нагрузки, поскольку у малоподвижных людей биологический возраст выше хронологического.

«Контроль стресса — еще один ключевой фактор. Йога, дыхательные упражнения и медитация доказанно снижают субъективное восприятие стресса и защищают от многих заболеваний», — подчеркнула доктор.

Александрова также отметила, что для здоровья важны и регулярные обследования: чекапы позволяют обнаружить болезни на ранней стадии. «Персонализированный подход, основанный на генетике и индивидуальных рисках, помогает не просто лечить, а предупреждать заболевания — это и есть путь к здоровому долголетию», — подытожила врач.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.