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14:43, 29 февраля 2024Мир

В Британии отправку войск НАТО на Украину назвали погружением в мировую войну

Британский политик Куртен: отправка войск НАТО на Украину втянет Запад в войну

Фото: Elliott Franks / Globallookpress.com

Отправка иностранных военнослужащих на Украину окончательно втянет Запад в войну с Россией. Об этом заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в эфире The David Kurten Show.

«Сейчас они обсуждают отправку [на Украину] войск стран-членов НАТО. [Президент Росси Владимир] Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны», — подчеркнул политик.

Он назвал отправку войск НАТО на Украину опасной эскалацией и погружением «прямиком в мировую войну». Куртен отметил, что западные страны всеми силами должны пытаться избежать обострения отношений с Россией, но вместо этого только ухудшают ситуацию посредством отправки оружия и даже, возможно, военных на Украину.

Ранее британская разведка узнала о продвижении армии России после взятия под контроль Авдеевки 17 февраля. Уточняется, что территория к западу от взятого города остается центром наступления, а российские военные продвинулись примерно на шесть километров от его центра.

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      Виктория Кондратьева
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