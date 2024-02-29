Британская разведка сообщила о российском продвижении после взятия Авдеевки

МО Великобритании: Российская армия продвинулась на 6 км от центра Авдеевки

Британская разведка узнала о продвижении Российской армии примерно на шесть километров от центра города после взятия под контроль Авдеевки 17 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) Великобритании на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Территория к западу от Авдеевки остается центром наступления Российской армии, которая захватила Авдеевку 17 февраля и с тех пор продвинулась примерно на шесть километров от центра города», — отмечает Минобороны Британии.

В отчете разведки также говорится, что Россия «почти наверняка» взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.

«Эти тактические достижения служат прежде всего консолидации российских позиций вокруг Авдеевки», — добавили в оборонном ведомстве.

17 февраля сообщалось, что город Авдеевка перешел под контроль Российской армии. Украинские военные вынуждены были покинуть населенный пункт, бросив свою технику и вооружение.