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14:43, 21 июля 2026Экономика

Минфин предложил россиянам покупать золото

Минфин предложил россиянам покупать золото с помощью сертификатов «Росвекселя»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

Министерство финансов России прорекламировало новый продукт компании «Росвексель» под названием «Золотой сертификат», позволяющий приобретать золото с защитой от снижения его стоимости. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Срок действия сертификата — от трех месяцев до одного года. После окончания этого срока его владелец может либо получить золото в физическом виде, либо выбрать оплату в рублях по простому векселю, лежащему в основе сертификата.

Сам вексель фиксирует стоимость слитка на момент заключения договора, то есть защищает покупателя от снижения стоимости металла на срок действия сертификата, однако без учета инфляции. Вместе с тем клиенту доступна выгода до пяти процентов по сравнению с ценой слитка в случае его покупки за пределами представленного продукта.

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Учредителями «Росвекселя» являются сам Минфин и платформа международных платежей А7, созданная банком ПСБ. Целями компании при создании назывались выпуск векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что новый механизм продажи золота повысит ликвидность драгоценного металла, сделает операции с ним более простыми и безопасными для граждан, а значит, расширит его привлекательность для населения в качестве инструмента долгосрочного сбережения накоплений.

Генеральный директор группы А7, молдавский оппозиционный политик Илан Шор, покинувший страну после того, как был осужден за мошенничество, а позднее получивший российский паспорт, подчеркнул, что золото в условиях глобальных колебаний рынков продолжает занимать ключевую роль среди надежных средств защиты капитала.

По его словам, компания стремится занять лидирующие позиции на рынке в сфере оборота драгоценных металлов. В свою очередь, гендиректор «Росвекселя» Осман Кабалоев подчеркнул ориентированность нового продукта компании на удобство и безопасность клиентов, поскольку они могут купить золото за пару минут и не беспокоиться о снижении его цены.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России опустились до 73,4 миллиона тройских унций (2,283 тысячи тонн), что стало минимумом с февраля 2020 года. С начала года регулятор продал 1,4 миллиона унций, или 43,5 тонны драгоценного металла. В последний раз сравнимую распродажу ЦБ проводил в 2002 году, когда за шесть месяцев золотой запас уменьшился на 36,1 тонны.

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