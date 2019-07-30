Молдавия объявила в международный розыск мужа Жасмин

Молдавия объявила в международный розыск депутата Илана Шора, супруга российской певицы Жасмин. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

По данным «Sputnik Молдова», в отношении Шора расследуется уголовное дело о выводе крупной суммы из банковской системы страны. Расследование началось еще в 2015 году, парламентарий был допрошен и дал показания на экс-премьера Владимира Филата, который летом 2016-го был осужден на девять лет.

Сам Шор тогда был помещен под домашний арест, а спустя год суд приговорил его к семи с половиной годам заключения в исправительном учреждения полузакрытого типа. Однако защита парламентария оспорила приговор. Заседание неоднократно переносили, очередное было назначено на конец сентября 2019 года.

При этом в феврале в Молдавии прошли парламентские выборы, Шор как лидер своей партии стал депутатом по одномандатному округу и получил неприкосновенность.

Кроме того, против Шора расследуется дело о незаконном пересечении границы.

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