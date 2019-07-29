Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующее распоряжение дал президент страны Игорь Додон. По его словам, снятие запрета позволит представителям молдавских властей эффективнее обсуждать вопросы «двусторонней повестки» с Россией. О каких именно переговорах идет речь, Додон не уточнил.

Молдавия прекратила участие в Межпарламентской ассамблее СНГ в марте 2017 года решением занимавшего тогда пост спикера парламента представителя Демократической партии Молдавии (ДПМ) Андриана Канду. Этому решению предшествовал дипломатический скандал, разгоревшийся из-за того, что молдавское правительство рекомендовало чиновникам не ездить в Россию.

В качестве причины такой рекомендации назывался досмотр официальных лиц республики на границе. Кабмин Молдавии принял решение передать Москве официальную ноту, в которой просил принять меры, чтобы остановить «эти превышения полномочий».

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