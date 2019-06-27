В Молдавии пожаловались на мешающие евроинтеграции российские войска

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что ее правительство сохранит проевропейский курс политики, и выразила недовольство размещенными в Приднестровье российскими войсками. Об этом она сказала в интервью изданию Politico.

По словам Санду, она уже донесла свою позицию до Москвы во время своей недавней встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, который 24 июня посетил Молдавию с рабочим визитом. Глава правительства утверждает, что она четко обозначила сохранение проевропейской ориентации новых молдавских властей и потребовала вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья.

Несмотря на требования вывода войск и арсенала из Приднестровья, Санду подчеркнула, что Кишинев открыт для поиска альтернативных и новых решений по улучшению отношений России и Молдавии. Она также заявила, что планирует ускорить процесс евроинтеграции страны. В то же время политик отмечает, что в правительственную коалицию «входят и пророссийские силы с совершенно иными интересами».

«Сложно сказать, какие реально планы у России. У нас нет никаких иллюзий, мы хорошо знаем, что Россия желает сохранить свое влияние в странах этого региона, включая Республику Молдавия», — добавила она.

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На востоке Молдавии находится Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — непризнанное государство, которое провозгласило независимость от тогда еще Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР. После вооруженного конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии. Страны ООН не признали ее независимость.

В вооруженный конфликт между Молдавией и ПМР вмешалась Россия, задействовав силы 14-й армии, с советских времен дислоцированной в Приднестровье. После проведения миротворческой операции в июле 1992 года между сторонами подписано перемирие, которое «заморозило» вооруженный конфликт. С тех пор российские войска находятся на территории непризнанной республики.

На территории Приднестровья проживают 213 тысяч граждан России, примерно половина населения республики.

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