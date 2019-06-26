Устроившие в Молдавии двоевластие судьи ушли в отставку

Конституционный суд (КС) Молдавии в полном составе ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.

Таким образом, все члены КС последовали примеру его экс-председателя Михаила Поалелунжя, который ушел в отставку 20 июня. В сообщении на сайте суда отмечается, что ответственные за назначение новых судей органы будут оповещены о решении по своей отставке. До тех пор административные обязанности председателя суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан.

21 июня Венецианская комиссия Совета Европы оценила последние решения молдавского Конституционного суда и пришла к выводу, что при их принятии суд нарушил множество принципов и процедур, тем самым поставив под угрозу демократию в Молдавии. Комментируя выводы Венецианской комиссии, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отставка всех судей КС — это «единственный путь к восстановлению конституционной стабильности».

С аналогичным призывом выступала также и премьер-министр страны Майя Санду. По ее словам, после этого правительство запустит судебную реформу, которая является основным приоритетом новой власти.

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Членов Конституционного суда обвиняли в связях с олигархом Владимиром Плахотнюком и принятии решений, которые защищают интересы подконтрольной ему Демократической партии. После формирования новой правительственной коалиции КС принял решение о незаконности этого действия, лишил полномочий президента Додона в пользу исполняющего обязанности премьер-министра Павла Филиппа, который распустил парламент и назначил новые выборы.

Это привело страну к ситуации двоевластия, когда одновременно действовали два правительства, отказывающихся признавать легитимность друг друга. Ситуация разрешилась при активном посредничестве со стороны ЕС, США и России.

До политического кризиса и выборов судьи КС регулярно лишали президента Додона полномочий, что позволяло Демпартии утверждать спорные и не одобряемые президентом решения и законопроекты.

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