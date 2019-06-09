КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

Конституционный суд Молдавии постановил временно передать полномочия президента врио премьер-министра страны Павлу Филипу, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Постановление опубликовано на сайте суда.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал свое временное отстранение отчаянным шагом для узурпации власти. «Единственный выход - внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жесткий отпор узурпаторам», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее, 9 июня, парламент Молдавии принял декларацию, в которой страна признавалась захваченной коррупцией. В документе отмечается, что государственные и правовые учреждения и ведомства страны были «захвачены и поражены тотальной коррупцией». В частности, имеются в виду массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества. Додон заявил, что обстановка в республике находится на грани «массивной дестабилизации». До этого стало известно, что президент может распустить парламент, в случае, если депутаты в срок до 7 июня не сформируют правительство.

Основным предметом разногласий президента Молдавии и правительства республики служит внешняя политика. В то время как Додон настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

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