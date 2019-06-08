Додон попросил граждан не становиться «пушечным мясом»

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обстановка в республике находится на грани «массивной дестабилизации», передает в субботу, 8 июня, РИА Новости. Ранее вице-председатель контролирующей правительство Демократической партии Андриан Канду сообщил, что партия требует отставки главы государства.

«Я прошу людей сегодня и завтра не выходить из дома, не блокировать парламент, здание администрации президента. Не становитесь пушечным мясом, я вас прошу», — обратился президент к гражданам.

По его словам, на данный момент ситуация в стране крайне сложна. «Мы очень близки к "взрыву"», — констатировал политик. Он также обратился к представителям правоохранительных органов с просьбой выполнять свой долг и не допускать провокаций.

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Додон добавил, что не намерен сдаваться и уходить, несмотря на серьезное давление. «Я знаю, что депутаты готовят много манифестаций, монтируют ролики, но я не сдамся», — подчеркнул он.

Ранее также сообщалось, что Додон может распустить парламент страны, в случае, если депутаты в срок до 7 июня не сформируют правительство. Глава государства заявил, что не будет этого делать до начала следующей недели. В результате парламентских выборов в феврале ни одной из партий не удалось получить большинство. Конституционный суд Молдавии постановил, что в отсутствие рабочих органов парламента не может быть выбрана кандидатура премьер-министра.

За время президентства Додона несколько раз временно отправляли в отставку. В сентябре он был отстранен от должности после того, как отказался согласовывать назначение двух членов правительства. До этого, в январе, Додон не стал утверждать кандидатуры министров и подписывать закон о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России.

Основным предметом разногласий президента Молдавии и правительства республики служит внешняя политика. В то время как Додон настаивает на сотрудничестве с Россией, в парламенте преобладает большинство проевропейских партий.

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