Пророссийские сторонники главы Молдавии победили на выборах

Ни одной из партий не удалось получить большинство на прошедших в воскресенье, 24 февраля, парламентских выборах в Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки 96 процентов бюллетеней на выборах лидирует пророссийская Партия социалистов, поддерживающая президента республики Игоря Додона. Ее представители займут 33 депутатских места.

На втором месте находится Демократическая партия, которая на данный момент контролирует правительство. Ей досталось 31 кресло. Лидеры демократов Владимир Плахотнюк и Павел Филип одержали победу в своих одномандатных округах.

Блок ACUM получает 27 мандатов, а партия «Шор» — семь мест в парламенте. Остальные партии не преодолели проходной барьер в 6 процентов. Явка составила 49,22 процента.

Парламентские выборы в стране прошли в воскресенье. Впервые депутатов выбирали по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. На места в парламенте претендовали 14 партий и один блок. Основная борьба на выборах развернулась между пророссийской Партией социалистов и Демократической партией, выступающей за интеграцию Молдавии в ЕС и НАТО.

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