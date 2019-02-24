Молдавские власти и оппозиция обвинили друг друга в подкупе избирателей

Оппозиционная Демократическая партия Молдавии обвинила власти в подкупе избирателей. С аналогичным заявлением выступил и президент республики Игорь Додон, сообщает ТАСС.

Представители Демпартии направили в Центральную избирательную комиссию Молдавии жалобу, в которой говорится, что представители власти предлагают деньги избирателям из Приднестровья.

Додон также заявил о попытках сфальсифицировать выборы с помощью приднестровских избирателей. «Более 10 тысяч избирателей из Приднестровья приняли участие в выборах — это очень высокая явка. Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя. Скорее всего, это происходит при участии приднестровского бизнеса», — сообщил глава государства журналистам на избирательном участке.

Ранее Додон сообщал, что представители крупнейшего приднестровского холдинга «Шериф», фактически контролирующего экономику и правительство непризнанной республики, предлагали избирателям деньги, если они поддержат на выборах Демократическую партию.

Парламентские выборы в Молдавии проходят 24 февраля. Фаворитами являются Партия социалистов Республики Молдавия, которая поддерживает Додона и выступает за восстановление отношений с Россией, проевропейская Демократическая партия, контролирующая правительство, и оппозиционный избирательный блок Acum («Сейчас»), критикующий Демпартию за провал курса на интеграцию в ЕС.

Для жителей Приднестровья на правом берегу Днестра открыты 47 избирательных участков.

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