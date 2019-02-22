В Молдавии обвинили Россию во вмешательстве в выборы

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) обвинила Россию во вмешательстве в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Об этом сообщает ТАСС.

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Вмешательством партия считает уголовное дело об отмывании денег, возбужденное в отношении ее лидера Владимира Плахотнюка. «Так называемое дело, открытое русскими против председателя ДПМ за два дня до парламентских выборов в Республике Молдова, — это явно грубое вмешательство Российской Федерации с целью повлиять на результаты выборов», — заявили в партии.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавляет правящую партию и, по утверждениям местных экспертов, является серым кардиналом молдавской политики, контролирующим правящую коалицию проевропейских партий.

24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы. За Партию социалистов (ПСРМ) по партийным спискам готовы проголосовать 42,8 процента опрошенных, за правый оппозиционный блок ACUM — 25 процентов, за правящую Демпартию — 19,3 процента. В одномандатных округах 26,1 процента готовы голосовать за кандидатов от ПСРМ, 16,1 процента — за независимых кандидатов, 13,8 процента — за выдвиженцев блока ACUM, 12,3 процента — за демократов, 10,1 процента — за кандидатов от партии «Шор».

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