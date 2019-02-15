Названа вероятная страна следующего Майдана

Запад может организовать следующий Майдан в Молдавии. Такое предположение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

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По его словам, это возможно в случае победы социалистов на парламентских выборах. «США и страны ЕС организуют правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнут их к импичменту президента», — сказал он, добавив, что Вашингтон и Брюссель не скрывают желания продвинуть сторонников евроатлантической ориентации в правительстве и парламенте Молдавии.

Парламентские выборы в Молдавии намечены на 24 февраля. Патрушев рассказал, что по опросам лидирует партия социалистов президента Игоря Додона, и «это не устраивает Запад, который подталкивает граждан к расколу и конфликтам» по отработанной методике цветных революций.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане (площади) Незалежности в Киеве.

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