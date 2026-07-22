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14:37, 22 июля 2026 (обновлено: 14:41, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавшая в США российская блогерша экстренно обратилась в больницу

Беременная блогерша Чистякова обратилась в больницу в США из-за крови из носа
Маргарита Щигарева

Фото: @_poposha_

Уехавшая в США российская блогерша и жена комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Полина Чистякова экстренно обратилась в больницу. Об этом она рассказала в ролике, опубликованном на YouTube.

Блогерша, которая ждет ребенка, отметила, что в течение нескольких дней у нее периодически шла кровь из носа. В один из дней кровь шла не прекращаясь, поэтому Чистякова и Поперечный отправились в больницу.

Они приехали в отделение неотложной помощи. Там Чистякову уложили на больничную койку, затем ей измерили давление и температуру. Однако в итоге медики не смогли определить, что стало причиной кровотечения. После этого Чистякова и Поперечный уехали из больницы.

О том, что у Поперечного и Чистяковой родится ребенок, стало известно в апреле. Блогерша опубликовала в видео, в котором показала положительный тест на беременность.

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