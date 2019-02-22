Из президента Молдавии захотели «сделать Кеннеди»

В социальных сетях распространилось анонимное письмо на имя президента Молдавии Игоря Додона, в котором сообщается о готовящемся на него покушении. Об этом сообщают «Аргументы и Факты в Молдове».

Автор письма заявляет, что покушение на Додона якобы готовит лидер оппозиционной Демократической партии Владимир Плахотнюк. В письме говорится, что цель покушения — обезглавить возглавляемую Додоном фракцию социалистов.

«Вы сами знаете — этот человек не остановится ни перед чем, только бы сохраниться при власти. Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди», — подытожил автор.

Автор письма отмечает, что копии этого сообщения отправлены послу США Дереку Хогану, послу ЕС Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову.

24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы. За Партию социалистов (ПСРМ) по партийным спискам готовы проголосовать 42,8 процента опрошенных, за правый оппозиционный блок ACUM — 25 процентов, за правящую Демпартию — 19,3 процента. В одномандатных округах 26,1 процента готовы голосовать за кандидатов от ПСРМ, 16,1 процента — за независимых кандидатов, 13,8 процента — за выдвиженцев блока ACUM, 12,3 процента — за демократов, 10,1 процента — за кандидатов от партии «Шор».

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