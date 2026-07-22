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14:41, 22 июля 2026 (обновлено: 14:47, 22 июля 2026)Экономика

Крупнейший производитель хлеба в России начал терять сотрудников

С хлебозавода холдинга «Коломенский» в Балашихе из-за условий работы уходят сотрудники
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Работники расположенного в подмосковной Балашихе хлебозавода холдинга «Коломенский» отказываются работать и грозят увольнениями из-за невыносимых условий труда. Об этом со ссылкой на пересказ ситуации самими сотрудниками сообщает Mash.

По их словам, в цехах предприятия нет кондиционеров, температура там нередко достигает 40 градусов Цельсия, причем у печей она еще выше, а смены длятся по 12 часов. За это рабочие получают около 60 тысяч рублей в месяц. Особенно сложно приходится возрастному персоналу, на долю которого приходится 35-40 процентов работникам.

Вместо решения проблем руководство хлебозавода усилило давление на коллектив, что привело к новому оттоку кадров. Те, кто остается на заводе, все чаще отказываются выходить в горячие цеха, из-за чего выпуск продукции сокращается. В Mash утверждают, что руководство завода не предоставило свой комментарий.

«Коломенский» является крупнейшим производителем хлеба в России. Завод «Балашиха хлеб», на тот момент неработающий, был приобретен им в 2021 году.

Ранее вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова рассказала, что в отрасли усиливается процесс оптимизации и банкротств предприятий из-за постепенного отказа россиян от сладостей с сахаром и переход на более дешевые продукты с его заменителями.

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