Кондитерам предсказали банкротства из-за отказа россиян от сахара

Гильдия пекарей и кондитеров: Все больше россиян стали отказываться от сахара

Все больше россиян отказываются от сладостей с сахаром и переходят на продукты с его заменителями или на функциональные сладости, например, с коллагеном, с протеином, с витаминами. Об этом предупредила вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. Ее процитировало НСН.

По ее словам, в такой ситуации «все вынуждены ужиматься». За первые семь праздников посещаемость торговых центров снизилась на пять-семь процентов. Становится все меньше людей, которые могут купить продукцию «Объединенных кондитеров».

«Процесс оптимизации и банкротств начался не сегодня, но будет идти ускоренными темпами», — убеждена Эльдарханова.

При этом она подчеркнула, что многие люди прекращают покупать сладкое не из-за экономии, а из-за сменившихся трендов. Кроме того, население переключается на более дешевые продукты, не на шоколаде, а на муке и сахаре. Увеличивается потребление мармелада, зефира, печенья, вафель, выпечки, которая дешевле, и изделий без шоколада.

До этого появилась информация, что ООО «Объединенные кондитеры», крупнейший производитель шоколада в России, сократило по итогам 2025 года почти четверть сотрудников. Причинами увольнений стали антикризисные меры.