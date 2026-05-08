Крупнейший производитель шоколада в России сократил четверть сотрудников

«Известия»: Производитель шоколада «Аленка» за год сократил 24 % сотрудников

ООО «Объединенные кондитеры», крупнейший производитель шоколада в России, сократило по итогам 2025 года почти четверть сотрудников. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность компании пишут «Известия».

Холдинг контролирует такие бренды, как «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт», «Тульский пряник» и другие.

Информацию об оптимизации персонала подтвердили два источника издания, знакомые с планами производителя. Один из них указал, что увольнения пришлось проводить в рамках антикризисных мер.

Среднесписочная численность сотрудников компании в прошлом году составила 2793 человека, что на 24 процента меньше, чем годом ранее.

Независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин считает, что к оптимизации привело падение спроса на продукцию, что, в свою очередь, связано с ее подорожанием из-за роста себестоимости. По данным Росстата, в первом квартале цена килограмма шоколада выросла на 13 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сервис мониторинга цен «Ценозавр» дает сравнимую динамику — плюс 17,4 процента за плитку шоколада весом 75-90 граммов в апреле.

Кроме того, заметил эксперт, потребитель замечает деградацию качества продукции из-за желания производителя сэкономить. Речь идет о сокращении доли какао-масла и замене дорогих орехов на дешевый арахис. Подрывает доверие к производителю и шринкфляция, то есть уменьшение товара. Так, вес плитки шоколада «Аленка» упал со 100 граммов до 75-ти.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный ожидает, что в 2026 году оптимизация рынка продолжится, поскольку стоимость сырья вернулась к росту, а потребительская активность в России, напротив, замедляется ускоренными темпами.

Ранее компания NTech подсчитала, что продажи шоколадных плиток в России в 2025 году упали на 15 процентов в натуральном выражении, но благодаря повышению цен выросли на 14 процентов в денежном.