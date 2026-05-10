Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:31, 10 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты неочевидные причины сильных отеков

Нутрициолог Педорич назвала стресс неочевидной причиной сильных отеков
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GballgiggsPhoto / Shutterstock / Fotodom

Отечность часто воспринимается как следствие избытка соли или недостатка воды в рационе, но ее могут спровоцировать и другие факторы, предупредила нутрициолог Coral Club Анна Педорич. Неочевидные причины сильных отеков она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Скрытым провокатором отеков Педорич назвала гормональные изменения в организме. Например, из-за хронического стресса повышается уровень гормона кортизола, что увеличивает проницаемость сосудистой стенки. Из-за этого активируется система, регулирующая артериальное давление, объем крови и водный баланс в организме. Это приводит к тому, что жидкость легче попадает из сосудов в ткани и хуже выводится из организма. В результате появляется ощущение отечности, особенно в области лица и конечностей, объяснила специалистка.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Кроме того, отечность может возникать из-за повышения уровня гормона вазопрессина. Нутрициолог объяснила, что он регулирует количество жидкости, выводимой почками. Если уровень этого гормона повышается, почки начинают активнее удерживать воду, что и приводит к отекам.

«Дополнительно на этот процесс влияют половые гормоны. Эстрогены способны усиливать реабсорбцию натрия и жидкости, поэтому во второй фазе менструального цикла у многих женщин появляется склонность к отекам. Дело в том, что изменения уровня эстрогенов и прогестерона влияют на проницаемость сосудов и распределение жидкости в тканях», — предупредила Педорич.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, как спать, чтобы утром не болела спина и не отекало лицо. Прежде всего врач призвал спать на боку со слегка согнутыми коленями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле обратились к Армении после антироссийских слов Зеленского в Ереване

    В немецкой оппозиции оценили инициативу Путина по переговорам

    В МИД Армении высказались о выборе между ЕС и ЕАЭС

    «Человек-лавандовый раф» попал в базу «Миротворца»

    Евродепутат от Румынии разорвала флаг Евросоюза

    Орбан дал совет новому правительству Венгрии

    Ушаков указал на невозможность прогресса в переговорах по Украине без одного условия

    В Словакии соберут срочное совещание по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву

    Иран передал Пакистану ответ на предложение США о мире

    Раскрыты неочевидные причины сильных отеков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok