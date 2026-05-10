Раскрыты неочевидные причины сильных отеков

Нутрициолог Педорич назвала стресс неочевидной причиной сильных отеков

Отечность часто воспринимается как следствие избытка соли или недостатка воды в рационе, но ее могут спровоцировать и другие факторы, предупредила нутрициолог Coral Club Анна Педорич. Неочевидные причины сильных отеков она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Скрытым провокатором отеков Педорич назвала гормональные изменения в организме. Например, из-за хронического стресса повышается уровень гормона кортизола, что увеличивает проницаемость сосудистой стенки. Из-за этого активируется система, регулирующая артериальное давление, объем крови и водный баланс в организме. Это приводит к тому, что жидкость легче попадает из сосудов в ткани и хуже выводится из организма. В результате появляется ощущение отечности, особенно в области лица и конечностей, объяснила специалистка.

Кроме того, отечность может возникать из-за повышения уровня гормона вазопрессина. Нутрициолог объяснила, что он регулирует количество жидкости, выводимой почками. Если уровень этого гормона повышается, почки начинают активнее удерживать воду, что и приводит к отекам.

«Дополнительно на этот процесс влияют половые гормоны. Эстрогены способны усиливать реабсорбцию натрия и жидкости, поэтому во второй фазе менструального цикла у многих женщин появляется склонность к отекам. Дело в том, что изменения уровня эстрогенов и прогестерона влияют на проницаемость сосудов и распределение жидкости в тканях», — предупредила Педорич.

