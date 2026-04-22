Врач раскрыл главные правила сна без боли в спине и отеков утром

Онколог Ивашков: Сон в позе на боку позволит избежать болей в спине и шее утром

Онколог Владимир Ивашков рассказал, как спать, чтобы утром не болела спина и не отекало лицо. Главные правила сна он раскрыл в своем Telegram-канале.

Прежде всего врач призвал спать на боку со слегка согнутыми коленями. В этой позиции нагрузка на позвоночник снижается, а давление лица на подушку уменьшается, что позволит избежать утренних отеков и болей в шее, пояснил доктор. При этом худшей позой для сна он считает позу на животе. У людей, предпочитающих спать в этом положении, риск болей в спине возрастает на 50 процентов, предупредил он.

Также, по словам врача, важное значение имеют подушка и матрас. «Подушка должна заполнять пространство между ухом и плечом — без наклона головы. Матрас средней жесткости снижает боли в пояснице у 63 процентов пациентов», — добавил Ивашков.

Чтобы просыпаться без болей в спине и отеков, доктор также призвал соблюдать гигиену сна, вставать в одно и то же время и не есть соленую пищу за два-три часа до отхода ко сну.

Ранее Ивашков раскрыл утренний ритуал, который помогает улучшить сон и настроение. По словам врача, для этого нужно после пробуждения стоять по пять-десять минут у окна или на балконе, а не брать в руки телефон.

