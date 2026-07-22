В Польше резко раскритиковали решение Зеленского

Дембска: Чествование Зеленским УПА подрывает доверие Польши к Украине

Чествование президентом Украины Владимиром Зеленским Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) подрывает доверие Варшавы к Киеву. Об этом заявила посол Польши в Дании Ева Дембска в интервью изданию Ekstra Bladet.

«Любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и ставит под сомнение наше доверие к Украине», — отметила дипломат.

По ее словам, решение Зеленского назвать одно из подразделений Вооруженных сил Украины в честь УПА вызвало гнев поляков, для которых вопросы исторической памяти имеют огромное значение.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Зеленский сам спровоцировал международный скандал из-за героизации УПА на Украине.