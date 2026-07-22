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14:38, 22 июля 2026 (обновлено: 14:50, 22 июля 2026)Мир

В Польше резко раскритиковали решение Зеленского

Дембска: Чествование Зеленским УПА подрывает доверие Польши к Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Чествование президентом Украины Владимиром Зеленским Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) подрывает доверие Варшавы к Киеву. Об этом заявила посол Польши в Дании Ева Дембска в интервью изданию Ekstra Bladet.

«Любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и ставит под сомнение наше доверие к Украине», — отметила дипломат.

По ее словам, решение Зеленского назвать одно из подразделений Вооруженных сил Украины в честь УПА вызвало гнев поляков, для которых вопросы исторической памяти имеют огромное значение.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Зеленский сам спровоцировал международный скандал из-за героизации УПА на Украине.

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