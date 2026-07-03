Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Зеленский сам раскрутил скандал с нацизмом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сам спровоцировал международный скандал из-за героизации нацизма в своей стране. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

Она отметила, что сейчас Чехия и Словакия вслед за Польшей задумываются о том, чтобы лишить Зеленского наград из-за чествования Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).

«Никто так эффективно не предал огласке трагическую историю Волынской резни и почитания бандеровцев на Украине, как... сам Зеленский! Поздравляем! Пусть весь мир узнает об этом и поймет единственно правильную позицию Польши!» — написала политик.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды страны — ордена Белого орла. Вскоре украинский лидер демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.