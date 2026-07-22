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14:36, 22 июля 2026 (обновлено: 14:43, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

«Москвичка» презентовала летний номер

Главред Алексеева: «Москвичка» и RINK выпустили летний набор с косметичкой и маслом
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Филипп Григоренко

В Москве на веранде ресторана Joli прошел светский вечер, посвященный презентации летнего номера журнала «Москвичка» и коллаборации издания с косметическим брендом RINK, рассказали «Ленту.ру» организаторы.

Гости мероприятия первыми познакомились с июльским выпуском, темой которого стали путешествия, а также с лимитированным набором косметики от RINK «Москвичка в отпуске».

Главный редактор Дарина Алексеева и издатель Дарья Решке рассказали о содержании номера и сотрудничестве с брендом. Алексеева отметила, что летний набор включает бронированную косметичку и масло помадного дерева с защитой SPF 15, а Решке добавила, что с таким набором «отдых начинается прямо здесь и сейчас».

Гастрономическую часть вечера сопровождала коктейльная карта с хайболами на основе 12-летнего шотландского виски Dewar’s, а завершилась презентация выступлением певицы Марины Дризик, известной по группам SHIRRA и «ИЩУ».

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко, 13 лет возглавлявшая редакцию модного журнала L’Officiel, рассказала о странностях коллег, с которыми там работала.

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