Россию снова обвинили во вмешательстве в выборы

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы в республике. Его слова передает ТАСС.

«Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами», — заявил Канду на избирательном участке.

В России работают более полумиллиона трудовых мигрантов из Молдавии, многие их которых не могли покинуть страну из-за нарушений миграционного режима. В октябре прошлого года Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон договорились об амнистии для молдавских трудовых мигрантов и снятии таможенных пошлин на ввоз молдавской сельхозпродукции в Россию.

Также по просьбе Додона в феврале 2019 года Россия освободила из трехлетнего афганского плена двух летчиков-молдаван. Сейчас пилоты проходят курс лечения в Москве, однако молдавское правительство, которое контролирует оппозиционная Демократическая партия, заявило, что летчиков удерживают в качестве заложников.

Ранее представители Демократической партии уже обвиняли Россию в попытке вмешаться в молдавские выборы. Вмешательством они сочли возбуждение в России уголовного дела против лидера партии Владимира Плахотнюка, которого обвиняют в отмывании денег.

Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 24 февраля.

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