Отъем с переворотом

Мастер-класс по унижению политического оппонента провели руководители проевропейской коалиции молдавского парламента. «Пророссийский» президент Игорь Додон изо всех сил сопротивлялся назначению на должность министра обороны политика Еуджена Стурзы. В ответ депутаты с помощью Конституционного суда просто передоверили эту функцию главы государства спикеру Андриану Канду, который и подписал указ о назначении. Окрыленные такой победой противники президента теперь подумывают и вовсе сместить его с должности. «Лента.ру» разбиралась в большой политике маленького государства.

Молдавский обход

С момента избрания в ноябре 2016-го на пост президента представителя партии социалистов Игоря Додона Молдавия живет в состоянии перманентного политического кризиса. Оно и не удивительно. Притом что Молдавия — парламентская республика, главой государства считается президент. Нормальное существование такой системы возможно лишь при условии полного консенсуса. А его-то как раз и нет. У проевропейских партий в парламенте сейчас большинство, поэтому сразу возникли конфликты президента с депутатами коалиции.

Одним из первых указов президент отправил в отставку министра обороны страны Анатоля Шалару. Известный сторонник унионизма (объединения Молдавии с Румынией), он обвинялся в заигрывании с НАТО и коррупции с нанесением немалого ущерба казне. «Шалару — это вувузела (африканская дудка, издающая резкий неприятный звук, — прим. «Ленты.ру») унионизма. Он не опасен, но создает очень много шума», — говорил Додон. Глава оборонного ведомства в свою очередь обвинял Додона в приднестровизации (попытке объединения с непризнанной республикой) Молдавии.

Нового министра обороны парламенту и президенту согласовать так и не удалось. В сентябре глава правительства Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу. Молдавский лидер дважды отклонил эту кандидатуру, предложив назначить на пост генерала Виктора Гайчука.

На этот раз уже премьер счел предложение президента неуместным. В итоге правительство приняло решение обратиться в Конституционный суд за советом: что делать, если президент упорно отказывается назначать министра? 17 октября КС (к слову, больше половины судей имеют второе — румынское — гражданство) постановил, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру.

Президент уволил Анатолия Шалару (на фото) сразу после вступления в должность Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости 1 /2

Сказано — сделано. Во вторник, 24 октября, спикер парламента Андриан Канду взял на себя обязанности президента и подписал указ. Новый глава ведомства сразу принял присягу и назвал своим приоритетом модернизацию вооруженных сил.

Не уважают совсем

Конфликтом по поводу назначения министра обороны противостояние премьера и президента не ограничивается. В сентябре Додон запретил молдавским военнослужащим участвовать в учениях под эгидой НАТО во Львовской области. В ответ Павел Филип на заседании кабмина призвал министров все-таки найти возможность отправить контингент.

«Я считаю, что оснований для этого [отказа] нет. Ни для кого не секрет, что участие на 80 процентов оплачивают партнеры и организаторы. А вот отказ уже обошелся нам в 5 миллионов леев (16 миллионов рублей)», — сказал глава правительства. После этого Додон еще раз запретил военнослужащим участвовать в маневрах. Он подчеркнул, что делает это в соответствии с Конституцией, но военные его не послушали. Пусть и сильно ограниченный (в составе 57 солдат и офицеров) молдавский контингент в итоге прибыл на Украину. Додон пообещал наказать командование армии, но никаких сообщений о репрессивных мерах пока не поступало.

Кроме того, депутаты и президент в очередной раз не сошлись во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, которое Молдавия считает своей территорией. Парламент принял соответствующее заявление с перевесом в 10 голосов. Но президент, без подписи которого документ не имеет законной силы, осудил такое решение, поскольку это ухудшает отношения с Россией.

Дмитрий Рогозин и Игорь Додон Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Возмущение парламента вызвало также предложение главы государства о федерализации Молдавии. «Давайте не будем смотреть на название. Дать им [представителям Приднестровья] места в общем парламенте. Или пусть будет свой парламент, без проблем», — сказал он. По его словам, решить приднестровский конфликт можно, предоставив региону особый статус, изменив Конституцию страны и государственное устройство.

Здесь президент и вовсе оказался один против всех. Даже глава непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь не интересует план федерализации Молдавии, поскольку Приднестровье хочет независимости, а затем объединения с Россией. Красносельский указал молдавским политикам на то, что они и сами не жаждут федерализации, и предложил сосредоточиться на вопросах экономики и культуры.

Предвыборные технологии

Для Додона все последние события стали не только политическим поражением, но и личным унижением. Он уже призвал своих сторонников добиваться роспуска парламента, проведения досрочных выборов и массовых акций протеста. По его словам, проевропейская оппозиция делает все возможное для дискредитации президента и для ограничения его действий. «Положение дел в Республике Молдова неуклонно ухудшается, а парламентская форма правления исчерпала свой потенциал, доказав свою неспособность обеспечить необходимые инструменты для возрождения и гармоничного развития страны», — считает Додон.

Однако эксперты сомневаются в его способности мобилизовать электорат в преддверии парламентских выборов. Да, президент по-прежнему популярен, но большинство его избирателей живут в небольших городах и селах, а не в столице, это люди, как правило, среднего и старшего возраста, которых тяжело склонить к уличной активности. А противники Додона отступать не собираются. Либеральная партия (ЛП) Молдавии инициировала сбор подписей за импичмент президента. Механизм импичмента в молдавском законодательстве, как выяснилось, не прописан, но, учитывая настроения в парламенте и состав КС, эту формальность несложно уладить.

Игорь Додон Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов напоминает, что выборы в парламент страны пройдут осенью 2018 года. По его словам, предвыборная кампания уже началась, и по мере приближения к дате голосования противостояние будет только обостряться.

А вот директор Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский уверен, что до серьезного кризиса дело не дойдет. Он даже знает, по какому поводу произойдет следующий конфликт президента и парламента. «Сейчас в кулуарах обсуждается запрет некоторых российских политических ток-шоу на молдавском телевидении. Президент заявил, что не поддержит это предложение, но очевидно, что и на этот раз его мнением парламентарии пренебрегут», — уверен он.

Однако, по мнению Андриевского, не стоит ждать какого-то серьезного обострения. Назначение министра обороны, запрет российских ток-шоу — события не того масштаба, чтобы вывести людей на улицы. Всколыхнуть общество, вызвать уличные протесты, как считает эксперт, могли бы попытки ввести визы с Россией, разорвать соглашение об ассоциации с ЕС или вступление страны в НАТО, но на это не пойдет ни одна из сторон.