Додон призвал к массовым акциям за роспуск парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон призвал к роспуску парламента, проведению досрочных выборов и массовым акциям в поддержку своей политики. Об этом в среду, 18 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — подчеркнул Додон.

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Такое решение он объяснил тем, что «проевропейская оппозиция делает все возможное для дискредитации и для ограничения действий президента страны». «Положение дел в Республике Молдова неуклонно ухудшается, а парламентская форма правления исчерпала свой потенциал, доказав свою неспособность обеспечить необходимые инструменты для возрождения и гармоничного развития страны», — добавил Додон.

9 октября третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что в стране сложилась классическая революционная ситуация. «Та же слабость и лицемерие власти, ее готовность пойти на любые подлости ради самосохранения. И та же абсолютная невозможность подавляющего большинства населения мириться со своим бедственным положением», — сказал Воронин.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия.