Трамп на минималках

Чем дальше, тем запутаннее клубок противоречий между президентом Молдавии Игорем Додоном и парламентом страны. Практически каждая инициатива одной из сторон этого противостояния встречает сопротивление оппонента. Додон все больше походит на президента США Дональда Трампа, который никак не найдет общий язык с Конгрессом. «Лента.ру» выяснила, почему так происходит и кому это выгодно.

Немножко Америка

Додона и Трампа избрали практически одновременно. Кандидат от социалистов победил во втором туре президентских выборов в Молдавии 13 ноября. За кандидата от республиканцев американские граждане проголосовали 8 ноября. Понятно, что по размерам, влиятельности, военной мощи эти страны сравнивать не приходится, но сходство политических платформ молдавского и американского лидеров бросается в глаза. Оба, в частности, подчеркивали свое дружелюбное отношение к России. Например, Дональд Трамп на этапе предвыборной гонки говорил о готовности в случае победы рассмотреть вопросы о признании Крыма российским и отмене санкций. Додон не скрывает того, что считает Крым частью РФ. Во многом именно благодаря обещаниям наладить отношения с Россией он и был избран президентом Молдавии.

Сближали Трампа и Додона и напряженные отношения с украинским истеблишментом. Так, Дональда Трампа глава МВД Украины Арсен Аваков называл опасным маргиналом, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк говорил, что республиканец бросает вызов свободному миру и цивилизованному порядку, депутат Рады Вадим Денисенко вообще не стеснялся в выражениях: Трамп, по его словам, — идиот и популист. В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко требовала признать Игоря Додона персоной нон грата и запретить ему въезд на территорию Украины.

Игорь Додон после церемонии инаугурации во Дворце Республики Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Аналогию можно продолжить. У Дональда Трампа после избрания начался затяжной конфликт с Конгрессом. В середине июля конгрессмены от Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президента страны. Похожее положение и у Додона. В мае депутаты от Либеральной партии Молдавии инициировали сбор подписей за импичмент президента. Дело в том, что президент Молдавии — только номинальный глава государства. По конституции Молдавия — парламентская республика. У проевропейских партий в парламенте сейчас большинство, и они постоянно конфликтуют с президентом.

Так, в конце мая Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выслало из страны пять российских дипломатов, в том числе помощника военного атташе российского посольства в республике Александра Грудина. Игорь Додон резко раскритиковал этот демарш, назвав его провокацией. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — отметил он. Что, впрочем, не уберегло Кишинев и Москву от обострения отношений. Россия в ответ объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. В результате был омрачен визит Додона на Петербургский международный экономический форум, открывшийся через несколько дней после скандала.

Как Рогозин над Румынией

В конце июля Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии запретило российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолете ВВС России. Тот собирался посетить торжества по случаю 25-летия миротворческой миссии в Приднестровье. «У правительства, очевидно, двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось», — откликнулся президент Молдавии. Дмитрий Рогозин попытался прилететь в Кишинев на рейсовом самолете, однако румынские власти закрыли для этого борта свое воздушное пространство.

Игорь Додон во время второго тура голосования на выборах президента Молдавии Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Кроме того, Додон выступил против намерения США построить восемь новых объектов на военной базе в селе Бульбоак. «Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдовы. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — отметил глава республики. Он также заблокировал одобренные парламентом поправки в трудовое законодательство о праздновании 9 мая Дня Европы. «Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть», — заявил глава государства. Ранее парламент Молдавии утвердил поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью об официальных праздниках добавлен еще один пункт: «9 мая — День Европы».

Кардинально изменить расклад сил в свою пользу Игорь Додон попытался с помощью референдума. Указ о его проведении был подписан 28 марта. По мнению главы государства, в бюллетень следовало включить четыре вопроса, в том числе о наделении президента полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов. Голосование должно было носить консультативный характер и состояться 24 сентября, но в конце июля Конституционный суд отменил указ президента с унизительной формулировкой — из-за превышения полномочий.

Дмитрий Рогозин и Игорь Додон Фото: Сергей Мамонтов / РИА Нвоости

В тандеме с олигархом

В ходе предвыборной кампании Додон заявлял, что федерализация — единственный способ решения конфликта вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Он провел несколько встреч с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Однако с мертвой точки дело не сдвинулось. Более того, при въезде в ПМР на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск», обслуживающем более семидесяти процентов всех торговых операций Приднестровья, появился украино-молдавский пост таможни. Тирасполь обвинил Киев и Кишинев в попытке блокады.

Кроме того, молдавский парламент потребовал вывести российские войска с территории Приднестровья, а затем обратился в ООН с просьбой помочь это организовать. Додон традиционно обвинил парламент в провокации.

Со стороны кажется, что в таком режиме страна долго просуществовать не может. В Кишиневе сформировались два центра силы. Один, условно пророссийский, возглавляет президент. Другой образовался вокруг олигарха, лидера Демократической партии Владислава Плахотнюка, который во многом контролирует политический процесс в республике. С другой стороны, в самой Молдавии бытует мнение, что президент и парламент играют в «доброго и злого следователя».

Например, Додону за счет дружелюбной риторики удалось добиться от России важных встречных шагов. Так, он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об амнистии для молдавских граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ. В результате десятки тысяч молдаван смогли снова претендовать на рабочие места в России. Кроме того, упростились правила ввоза в Россию молдавской продукции, в том числе вина, фруктов, овощей. Никаких ответных шагов Молдавия не предприняла — о признании Крыма российским речи не идет, ситуация вокруг Приднестровья осложняется. На любые вопросы Додон всегда может сказать, что мешают прозападные парламентарии и члены правительства. Те в свою очередь налаживают отношения с ЕС и НАТО. Осознанно или неосознанно, но в стране сложился политический тандем, способствующий разновекторности внешней политики.