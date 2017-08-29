Бывший СССР
 
Последние новости
Сирийский мигрант рассказал о террористах ИГ среди беженцев
Взрослые обнаружили в «Смешариках» недетские и пугающие смыслы
Раскрыта причина «эпидемии» массовых убийств в средневековой Европе
Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ
«Маточные мародеры» из Фарго убили беременную американку
Культовый японский разработчик признался в любви к русскому майонезу
В сеть утекли снимки обнаженной звезды «50 оттенков серого»
Популярные новости
В сеть утекли снимки обнаженной звезды «50 оттенков серого»
«Маточные мародеры» из Фарго убили беременную американку
Найдена неизвестная опасность полета в космос
Культовый японский разработчик признался в любви к русскому майонезу
Сирийский мигрант рассказал о террористах ИГ среди беженцев
Минобороны опубликовало видео работы ВКС в Сирии
Тарасова объяснила решение Липницкой завершить карьеру

Трамп на минималках

Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Додон
Игорь Додон
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чем дальше, тем запутаннее клубок противоречий между президентом Молдавии Игорем Додоном и парламентом страны. Практически каждая инициатива одной из сторон этого противостояния встречает сопротивление оппонента. Додон все больше походит на президента США Дональда Трампа, который никак не найдет общий язык с Конгрессом. «Лента.ру» выяснила, почему так происходит и кому это выгодно.

Немножко Америка

Додона и Трампа избрали практически одновременно. Кандидат от социалистов победил во втором туре президентских выборов в Молдавии 13 ноября. За кандидата от республиканцев американские граждане проголосовали 8 ноября. Понятно, что по размерам, влиятельности, военной мощи эти страны сравнивать не приходится, но сходство политических платформ молдавского и американского лидеров бросается в глаза. Оба, в частности, подчеркивали свое дружелюбное отношение к России. Например, Дональд Трамп на этапе предвыборной гонки говорил о готовности в случае победы рассмотреть вопросы о признании Крыма российским и отмене санкций. Додон не скрывает того, что считает Крым частью РФ. Во многом именно благодаря обещаниям наладить отношения с Россией он и был избран президентом Молдавии.

Сближали Трампа и Додона и напряженные отношения с украинским истеблишментом. Так, Дональда Трампа глава МВД Украины Арсен Аваков называл опасным маргиналом, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк говорил, что республиканец бросает вызов свободному миру и цивилизованному порядку, депутат Рады Вадим Денисенко вообще не стеснялся в выражениях: Трамп, по его словам, — идиот и популист. В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко требовала признать Игоря Додона персоной нон грата и запретить ему въезд на территорию Украины.

Аналогию можно продолжить. У Дональда Трампа после избрания начался затяжной конфликт с Конгрессом. В середине июля конгрессмены от Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президента страны. Похожее положение и у Додона. В мае депутаты от Либеральной партии Молдавии инициировали сбор подписей за импичмент президента. Дело в том, что президент Молдавии — только номинальный глава государства. По конституции Молдавия — парламентская республика. У проевропейских партий в парламенте сейчас большинство, и они постоянно конфликтуют с президентом.

Так, в конце мая Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии выслало из страны пять российских дипломатов, в том числе помощника военного атташе российского посольства в республике Александра Грудина. Игорь Додон резко раскритиковал этот демарш, назвав его провокацией. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — отметил он. Что, впрочем, не уберегло Кишинев и Москву от обострения отношений. Россия в ответ объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. В результате был омрачен визит Додона на Петербургский международный экономический форум, открывшийся через несколько дней после скандала.

Как Рогозин над Румынией

В конце июля Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии запретило российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолете ВВС России. Тот собирался посетить торжества по случаю 25-летия миротворческой миссии в Приднестровье. «У правительства, очевидно, двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось», — откликнулся президент Молдавии. Дмитрий Рогозин попытался прилететь в Кишинев на рейсовом самолете, однако румынские власти закрыли для этого борта свое воздушное пространство.

Кроме того, Додон выступил против намерения США построить восемь новых объектов на военной базе в селе Бульбоак. «Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдовы. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — отметил глава республики. Он также заблокировал одобренные парламентом поправки в трудовое законодательство о праздновании 9 мая Дня Европы. «Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть», — заявил глава государства. Ранее парламент Молдавии утвердил поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью об официальных праздниках добавлен еще один пункт: «9 мая — День Европы».

Кардинально изменить расклад сил в свою пользу Игорь Додон попытался с помощью референдума. Указ о его проведении был подписан 28 марта. По мнению главы государства, в бюллетень следовало включить четыре вопроса, в том числе о наделении президента полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов. Голосование должно было носить консультативный характер и состояться 24 сентября, но в конце июля Конституционный суд отменил указ президента с унизительной формулировкой — из-за превышения полномочий.

В тандеме с олигархом

В ходе предвыборной кампании Додон заявлял, что федерализация — единственный способ решения конфликта вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Он провел несколько встреч с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Однако с мертвой точки дело не сдвинулось. Более того, при въезде в ПМР на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск», обслуживающем более семидесяти процентов всех торговых операций Приднестровья, появился украино-молдавский пост таможни. Тирасполь обвинил Киев и Кишинев в попытке блокады.

Кроме того, молдавский парламент потребовал вывести российские войска с территории Приднестровья, а затем обратился в ООН с просьбой помочь это организовать. Додон традиционно обвинил парламент в провокации.

Со стороны кажется, что в таком режиме страна долго просуществовать не может. В Кишиневе сформировались два центра силы. Один, условно пророссийский, возглавляет президент. Другой образовался вокруг олигарха, лидера Демократической партии Владислава Плахотнюка, который во многом контролирует политический процесс в республике. С другой стороны, в самой Молдавии бытует мнение, что президент и парламент играют в «доброго и злого следователя».

Например, Додону за счет дружелюбной риторики удалось добиться от России важных встречных шагов. Так, он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об амнистии для молдавских граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ. В результате десятки тысяч молдаван смогли снова претендовать на рабочие места в России. Кроме того, упростились правила ввоза в Россию молдавской продукции, в том числе вина, фруктов, овощей. Никаких ответных шагов Молдавия не предприняла — о признании Крыма российским речи не идет, ситуация вокруг Приднестровья осложняется. На любые вопросы Додон всегда может сказать, что мешают прозападные парламентарии и члены правительства. Те в свою очередь налаживают отношения с ЕС и НАТО. Осознанно или неосознанно, но в стране сложился политический тандем, способствующий разновекторности внешней политики.

Игорь Кармазин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья
Президент Молдавии заблокировал поправки о праздновании Дня Европы 9 мая
Президент Приднестровья назвал возможную причину возобновления войны с Молдавией
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0127 августа

Прости, Аллах

Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
17:3228 августа

Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины

19:4328 августа

В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей

15:0528 августа

В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»

Бывший СССР00:0215 августа

Правые со стволами

Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
19:5825 августа

Охранники Порошенко обыскали украинских военных перед парадом в Киеве

15:5328 августа

Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске

12:1228 августа

Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе

Бывший СССР00:0525 августа

Здравствуй, девочка — секонд-хэнд

Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
15:1224 августа

Глава Пентагона пообещал ходатайствовать о поставках Киеву летального оружия

13:3528 августа

На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»

10:1028 августа

СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Пойманная в Москве на проституции сотрудница МВД находилась в декрете
ЦИК предложил повысить зарплату членам избиркома
Студентку МИФИ изнасиловали в Москве и подвезли до общежития
Муфтий Москвы поддержал перенос линеек в школах из-за Курбан-Байрама
Пьяная москвичка с грудным ребенком избила полицейского
Воспитанница самарского детского сада попала в реанимацию после отравления
Все материалы
Мир
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Немецкие ультраправые посоветовали Трампу поменьше писать в Twitter
ООН обвинила Австрию в нелюбви к беженцам
Украина оказалась вне приоритетов внешней политики Евросоюза
Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины
В белорусской деревне пожаловались на нашествие российских медведей
В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»
Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Минэкономразвития поведало об охлаждении экономической активности в России
Регистрация недвижимости стала самой популярной услугой в МФЦ Бинбанка
Объем кредитования в России подскочил на четверть
В Минфине выступили против дорогой водки
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
Индия первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Объект особого значения
Тамань станет одним из крупнейших портов на Черном море
АФК «Система» снова объявила о техническом дефолте
Группа «Сафмар» выставила на продажу недвижимости на 23 миллиарда рублей
ЕК ввела обязательное тестирование экологичности машин в дорожных условиях
«Газпром» оспорил в Верховном суде Украины штраф на 6,7 миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Минобороны сообщило о переброске под Дейр-эз-Зор крупных сил ИГ с бронетехникой
В Тульской области мужчина зарубил приятеля саперной лопатой за плохой ремонт
Опубликовано видео убийства чеченского депутата Асхабова
Фигуранта «дела реставраторов» осудили условно и снова задержали
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Ученые МГУ почистили канализацию
Обнаружен скелет «рыбоящера» с зародышем внутри
Показаны карты для Half-Life 3
В мумии нашли смертоносных паразитов
Все материалы
Спорт
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ
Тренер Плющенко Мишин допустил возвращение Липницкой на лед
Глава судейского комитета РФС ответил на предложение Гинера уйти в отставку
Липницкую позвали в чиновники
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
«Диджей кайфоломит»
Полиция у клуба заставляет снять штаны и ищет наркотики под половыми органами
На фестивале в Рединге 17-летнего юношу настигла «необъяснимая смерть»
Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов»
Говорухин раздумал заканчивать карьеру в кино
«Унесенные ветром» сняли с проката на юге США из-за недовольства образом негров
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Google сломал интернет в Японии
Фото сидящих по пояс в воде стариков вынудило спасателей примчаться на вертолете
Дуэт американских блогеров публично лишил себя потомства
В детской игре из «Макдоналдс» обнаружили голую соблазнительницу
Джона Сноу и Дейенерис превратили в героев «Служебного романа»
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»
«Огненные» угги оценили в 1195 долларов
Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Пропавший на Алтае литовский турист найден мертвым
Кусавшийся пассажир вынудил пилотов посадить самолет
Российский турист умер на турецком курорте
Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое
Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика
Техасец голыми руками поймал рыбу в затопленном после урагана доме
Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать
Медсестра из Шотландии несколько раз травила свою собаку ради внимания
Все материалы
Вот он: микроавтобус мечты
Забытые концепт-кары: потрясающий GMC L'Universelle из 1955 года
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Японцы установили в Rolls-Royce турбомотор «Тойоты»
Появились первые фотографии нового BMW X4
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы