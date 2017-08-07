Додон пообещал разобраться с планами США возвести военные объекты в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых объектов на военной базе в селе Бульбоака не было с ним согласовано. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Sputnik Moldova.

«Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдовы. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — отметил глава республики.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он препятствовать строительству на военной базе, Додон подчеркнул, что «сначала нужно разобраться, о чем идет речь».

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Ранее в тот же день издание RT сообщало, что США ищут подрядчиков для строительства военных объектов в селе Бульбоака. По данным журналистов, от застройщика военные потребовали «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака». В их число построек входят офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие здания.

Также 7 августа бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шалару заявил, что намерен привлечь президента республики к уголовной ответственности. Он обвинил Додона в том, что из-за его действий США приостановили финансирование молдавской армии в рамках программы Foreign Military Financing (FMF, Иностранное военное финансирование).