В Молдавии заявили о намерении привлечь Додона к уголовной ответственности

Бывший министр обороны Молдавии, исполняющий обязанности главы Партии народного единства Анатолий Шалару заявил, что намерен привлечь президента республики Игоря Додона к уголовной ответственности. Об этом политик написал на своей странице в Facebook в понедельник, 7 августа.

«Действия Игоря Додона, направленные против национальной системы обороны, начинают давать эффект. США приостановили финансирование Национальной армии в рамках программы Foreign Military Financing (FMF, Иностранное военное финансирование). Таким образом, Национальная армия Республики Молдавия теряет 12,7 миллиона долларов», — заявил Шалару.

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Бывший глава военного ведомства добавил, что приложит усилия «для возбуждении уголовного дела против Игоря Додона из-за действий, направленных на подрыв системы национальной обороны».

В декабре Шалару, только что покинувший пост министра обороны, призвал защитить «румынскую идентичность» жителей страны. Ранее в этом же месяце Додон отправил Шалару в отставку. По словам главы республики, чиновник «заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы по конституции являемся нейтральной страной, открыто пропагандировал объединение Молдавии и Румынии».