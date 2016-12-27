В Молдавии уволенный министр обороны призвал защитить «румынскую идентичность»

Отправленный в отставку министр обороны Молдавии Анатолий Шалару призвал защитить «румынскую идентичность» жителей страны. Об этом во вторник, 27 декабря, он написал на своей странице в Facebook.

«Для Молдавии начинается черный период, в котором снова придется отстаивать свою румынскую идентичность, защищать национальную сущность. Стране нужна моральная революция, революция здравого смысла. Борьба продолжается!» — сказал он.

Шалару добавил, что уходит со своего поста с чистой совестью. «Я не был уволен за нарушение или невыполнение обязанностей министра», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день президент Молдавии Игорь Додон отправил Шалару в отставку. По словам главы государства, чиновник «заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы по конституции являемся нейтральной страной, открыто пропагандировал объединение Молдавии и Румынии».

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16 декабря Шалару сказал, что российская армия может захватить Кишинев за два часа. Он отметил, что Москва сможет при необходимости (например, в случае признания независимости Приднестровья) нарастить свой воинский контингент в регионе до 20-30 тысяч человек.

В конце ноября Додон заявил, что министр обороны страны должен сидеть в тюрьме «за все беззакония, которые он совершил». «Шалару — это вувузела (длинная дудка, издающая монотонный звук — прим. «Ленты.ру») унионизма (движения за вхождение Молдавии в состав Румынии — прим. «Ленты.ру»). Он не опасен, но создает очень много шума», — сказал глава государства.