Додон уволил «заигрывавшего с НАТО» министра обороны

Президент Молдавии Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару. Соответствующий указ во вторник, 27 декабря, он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Напомню, что этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы по Конституции являемся нейтральной страной, открыто пропагандировал объединение Молдавии и Румынии», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Шалару неоднократно обвинялся в коррупции, нанесении оборонному ведомству ущерба на десятки миллионов леев.

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16 декабря министр обороны Молдавии сказал, что что российская армия может захватить Кишинев за два часа. Он отметил, что Москва сможет при необходимости (например, в случае признания независимости Приднестровья) нарастить свой воинский контингент в регионе до 20-30 тысяч человек. Сейчас, по его словам, в непризнанной республике располагается около 500 российских миротворцев и около двух тысяч военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ).

В конце ноября Додон заявил, что министр обороны страны должен сидеть в тюрьме «за все беззакония, которые он совершил». «Шалару — это вувузела (длинная дудка, издающая монотонный звук) унионизма (движения за вхождение Молдавии в состав Румынии — прим. «Ленты.ру»). Он не опасен, но создает очень много шума», — сказал глава государства.

Конфликт между Кишиневом и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.