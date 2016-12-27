Додон уволил «заигрывавшего с НАТО» министра обороны

Президент Молдавии Игорь Додон отправил в отставку министра обороны Анатолия Шалару. Соответствующий указ во вторник, 27 декабря, он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Напомню, что этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что мы по Конституции являемся нейтральной страной, открыто пропагандировал объединение Молдавии и Румынии», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что Шалару неоднократно обвинялся в коррупции, нанесении оборонному ведомству ущерба на десятки миллионов леев.
16 декабря министр обороны Молдавии сказал, что что российская армия может захватить Кишинев за два часа. Он отметил, что Москва сможет при необходимости (например, в случае признания независимости Приднестровья) нарастить свой воинский контингент в регионе до 20-30 тысяч человек. Сейчас, по его словам, в непризнанной республике располагается около 500 российских миротворцев и около двух тысяч военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
В конце ноября Додон заявил, что министр обороны страны должен сидеть в тюрьме «за все беззакония, которые он совершил». «Шалару — это вувузела (длинная дудка, издающая монотонный звук) унионизма (движения за вхождение Молдавии в состав Румынии — прим. «Ленты.ру»). Он не опасен, но создает очень много шума», — сказал глава государства.
Конфликт между Кишиневом и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.