Кишинев, которого нет

Власти Румынии 28 июля отказались пропустить через свое воздушное пространство следовавший в Кишинев лайнер с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. Самолет приземлился в Минске, за этим последовала резкая реакция МИД РФ. Российский чиновник и румынская сторона считают инцидент провокацией. 2 августа Молдавия объявила заместителя председателя правительства России персоной нон грата, на что снова последовал ответ Москвы. «Лента.ру» вспомнила хронологию скандала, который президент Молдавии Игорь Додон назвал беспрецедентным конфликтом между двумя странами за последние четверть века.

Завязка конфликта

28 июля власти Румынии не разрешили самолету авиакомпании S7, на борту которого, в числе прочих пассажиров, в Молдавию летел Рогозин, войти в воздушное пространство страны. Вице-премьер РФ следовал на встречу с молдавским президентом. Посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин подтвердил эту информацию.

Позднее в тот же день Бухарест объяснил свое решение не пропускать самолет с Рогозиным. «Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". (...) Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска», — информировали в авиакомпании.

Российский вице-премьер также рассказал, почему принял решение лететь на встречу с президентом Молдавии регулярным рейсом. По словам Рогозина, несколько лет назад румынские власти пытались принудить к посадке чартерный рейс, на борту которого был зампредседателя правительства. Российский МИД немедленно выразил решительный протест властям Румынии. «Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения», — отмечается в обращении дипломатического ведомства к временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару.

Дмитрий Рогозин летел в Кишинев регулярным рейсом российской авиакомпании Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Москва расценила инцидент как сознательную провокацию, причиняющую ущерб двусторонним отношениям. «Призываем власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения», — резюмировали в МИД. Рогозин в этот же день крайне эмоционально отреагировал в своем микроблоге Twitter: «Ждите ответа, гады». Позднее запись была удалена. Чиновник пояснил, что «время эмоций прошло и настала пора расчистить информационное пространство для реального ответа».

Обмен обвинениями

Тем не менее Бухарест отреагировал на высказывание зампреда правительства РФ. 29 июля министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал слова Рогозина «абсолютно неуместными, если не сказать хуже». Глава румынского военного ведомства высказал мнение, что не стоит дискутировать об угрозах Рогозина и раздувать его заявления. После чего вице-премьер РФ охарактеризовал инцидент как провокацию. Он подчеркнул, что встретится с Додоном в Тегеране в августе на инаугурации Хасана Роухани, избранного президентом Ирана, где и обсудит срыв своего визита в Кишинев. «Конечно, будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, больше испытывать наше терпение мы не можем», — пообещал Рогозин.

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Румынская сторона, со своей стороны, также назвала попытку Рогозина пролететь через воздушное пространство страны провокацией. С таким заявлением выступил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. «Еще за несколько дней до того, как отправиться в Приднестровье, Рогозин опубликовал в Twitter информацию о том, что пересечет воздушную границу Румынии, и разместил соответствующую карту, чтобы видели, где он въезжает, а где выезжает», — заявил Мелешкану. Позднее таких постов в микроблоге вице-премьера РФ не было замечено.

По мнению Мелешкану, Рогозин таким образом «хотел продемонстрировать, что санкции, примененные Евросоюзом по отношению к некоторым чиновникам, которые включены в черный список и у которых нет права путешествовать или пересекать транзитом территории стран-членов ЕС, не работают». При этом днем ранее румынский министр иностранных дел, планировавший перелет из Астаны, где принимал участие в выставке «Экспо-2017», транзитом через Москву, изменил планы и не стал посещать российскую столицу. В Бухаресте объяснили это изменением расписания полетов.

Кто виноват?

В среду, 2 августа, СМИ распространили заявление Рогозина о том, что за инцидентом с визитом в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк. Он считается в республике олигархом, ориентирующимся на Запад, и оппонентом действующего президента Молдавии. «Могу уже сейчас сказать: у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал. Цель его была — столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы, — чужими руками», — сказал вице-премьер.

По словам российского чиновника, Плахотнюк поручил премьер-министру Молдавии Павлу Филипу провести телефонные переговоры с Бухарестом. «Такой звонок был сделан, и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии», — рассказал Рогозин. Он также подчеркнул, что из-за срыва его переговоров с Додоном Кишинев потерял возможность пополнить казну десятками миллионов долларов. «Я сейчас летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы, с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества. Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально», — сообщил Рогозин.

Владимир Плахотнюк считается в республике олигархом, ориентированным на Запад Фото: plahotniuc.md

«Недоброжелательные и оскорбительные высказывания»

И вот в тот же день Кишинев объявил российского вице-премьера персоной нон грата. Решение было принято на заседании правительства. «Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — заявил министр иностранных дел республики Андрей Галбур. Его поддержало большинство членов кабмина.

Источник в правительстве республики объяснил, что причиной такого решения якобы стало интервью Рогозина телеканалу «Россия 24». В Кишиневе посчитали, что заместитель председателя правительства РФ «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами». Реакция российской стороны последовала незамедлительно. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал решение Кишинева безосновательным. «Видимо, некоторым представителям молдавской политики не дает покоя пример их духовных вдохновителей из Вашингтона, которые нарушают общепринятые правила международных отношений», — отметил Новиков.

МИД России выразил молдавским властям решительный протест. Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин в беседе с послом Молдавии Андреем Негуца отметил, что «российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений» с республикой. На фоне этого, по его словам, такая акция Кишинева выглядит безответственно.

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«Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль "правофлангового" в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против РФ», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Москве подчеркнули, что данный инцидент может дестабилизировать ситуацию в регионе в целом, в том числе в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

В Кремле сочли объявление Рогозина персоной нон грата неприемлемым. «Гораздо хуже (введения США антироссийских санкций — прим. «Ленты.ру»), конечно, ситуация с Рогозиным», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Запланированная встреча

Президент Молдавии Игорь Додон, на встречу с которым направлялся Рогозин, также отозвался на скандал с акцией правительства республики. Глава государства осудил объявление правительством республики российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. «Они втягивают Молдавию в беспрецедентный за последние четверть века дипломатический и геополитический конфликт. К сожалению для Молдавии и ее граждан эта власть ведет страну с максимальной скоростью к серьезной политической и геополитической катастрофе», — указал Додон.

Дмитрий Рогозин и Игорь Додон анонсировали встречу в Тегеране 4 августа Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Молдавский лидер также раскритиковал парламентское большинство, правительство и Демократическую партию за то, что они, по его мнению, делают все, чтобы «сорвать перспективы экономического и социального сотрудничества двух стран». Вместе с тем Додон подтвердил, что проведет переговоры с российским вице-премьером в Тегеране и назвал дату встречи. «4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Дмитрием Рогозиным», — сообщил в социальной сети молдавский президент.

В ночь на 3 августа Рогозин опубликовал в Twitter свое интервью телеканалу «НТВ Молдова», в котором высказал мнение по поводу урегулирования отношения между Кишиневом и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). «У нас и приднестровцев нет ни малейшего представления, что такое сегодня официальный Кишинев», — сказал в эфире российский вице-премьер.