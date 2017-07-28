Румыния объяснила закрытие воздушного пространства для самолета с Рогозиным

Румынские власти объяснили свое решение не пропускать через свое воздушное пространство самолет авиакомпании S7, на котором летел российский вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом в пятницу, 28 июля, заявили представители перевозчика, передает ТАСС.

«Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны". (...) Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска», — сказали в авиакомпании.

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Как пояснил Рогозин, решение лететь регулярным рейсом было принято после того, как несколько лет назад румынские власти пытались принудить к посадке чартерный рейс, которым летел вице-премьер, передает РИА Новости. «В последующие разы мы, в принципе благополучно, пользовались услугами этой авиакомпании [S7], проблем никогда не возникало», — отметил он. Рогозин добавил, что ранее Белоруссия, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния не чинили препятствий в пересечении своего воздушного пространства.

Вице-премьер рассказал, что пилоты связались с Будапештом, запросив разрешение на транзитную посадку в связи с тем, что топливо на борту ограничено. «Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште», — подчеркнул он.

В связи с этим было принято решение совершить посадку на запасном аэродроме Минска и оттуда решить вопрос об отправке пассажиров самолета в Кишинев. Рогозин также отметил, что, находясь на борту, он связался с российским МИДом и Росавиацией. «Все выводы будут сделаны», — пообещал он.

Ранее в этот же день стало известно о том, что власти Румынии не позволили российскому самолету с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Молдавию. Рогозин направлялся в Кишинев на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном.

