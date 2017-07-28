Рогозин пригрозил ответить «гадам»-румынам за отказ пустить его самолет

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин пообещал отомстить властям Румынии, которые не пропустили рейсовый самолет, на котором он летел в Молдавию. На инцидент вице-премьер отреагировал в своем Twitter в пятницу, 28 июля.

Ранее в пятницу сообщалось, что румынские власти не дали воздушному судну с Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. В авиакомпании S7 утверждают, что они мотивировали решение тем, что один из пассажиров — «санкционная фигура».

Из-за этого самолет был вынужден сесть в Белоруссии. По словам вице-премьера, пилоты запрашивали разрешение на посадку в Будапеште, но получили отказ. По данным ТАСС, сейчас вице-премьер возвращается в Москву из Минска регулярным рейсом «Аэрофлота».

20 июля стало известно, что молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции запретило Рогозину прилететь в Кишинев на самолете ВВС России.

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Додон увидел в этом свидетельство двойных стандартов правительства Молдавии. «Несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось», — подчеркнул он.

Рогозин тогда заявил, что не планировал лететь в республику на военном самолете, и заявил о готовности добраться до нее на вертолете или мотоцикле.