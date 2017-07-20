Додон увидел двойные стандарты в запрете визита Рогозина в Молдавию

Запрет правительством Молдавии визита в Кишинев вице-премьера Дмитрия Рогозина на борту самолета российских ВВС является примером недружественных действий. Об этом РИА Новости сказал президент Молдавии Игорь Додон.

«У правительства, очевидно, двойные стандарты: несколько лет назад в Кишиневе приземлился огромный военный самолет воздушных сил США с десятками адмиралов на борту. Тогда никаких технических проблем не наблюдалось», — заявил Додон.

Он выразил надежду на то, что отношения России и Молдавии не пострадают. «Уверен, что это не помешает плану мероприятий, которые мы подготовили в связи с 25-летием миротворческой операции на Днестре. Жду Дмитрия Олеговича Рогозина в Кишиневе. Надеюсь на встречу в конце следующей неделе», — заключил президент Молдавии.

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Ранее в этот же день власти Молдавии отказались принять самолет Министерства обороны России с артистами и журналистами. Об этом говорится в письме МИД и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ), направленном в адрес российского посольства. Кроме того, СМИ сообщили о запрете российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолете ВВС России. В качестве причин указывается «отсутствие необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована».

Российская делегация должна принять участие в праздновании 25-летия миротворческой операции на Днестре. Россия ввела в Приднестровье миротворческий контингент 29 июля 1992 года.