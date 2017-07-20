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СМИ узнали о запрете Рогозину прилететь в Молдавию на самолете ВВС России

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Молдавия запретила российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолете ВВС России. Соответствующее письмо подготовило молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), сообщает в четверг, 20 июля, «Интерфакс».

Глава МИДЕИ Андрей Галубр направил послание в посольство России в молдавской столице. В качестве причин указывается «отсутствие необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована».

В письме не упоминается имя Рогозина. Агентство уточняет, что в обращении речь идет о прилете делегации во главе с вице-премьером, который является спецпредставителем РФ по Приднестровью и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.

Накануне президент страны Игорь Додон встретился с послом России в Молдавии Фаритом Мухаметшиным и побеседовал с ним о предстоящем визите Рогозина. Они обсудили вопросы продвижения политического диалога между странами и развитие торгово-экономических отношений.

Российский вице-премьер должен прилететь в Кишинев в конце июля.

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