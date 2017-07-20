Рогозин удивился запрету на полет в Молдавию на военном самолете

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин намерен прилететь в Молдавию к 25-летию миротворческой операции на Днестре. Об этом он написал на своей странице в Twitter в четверг, 20 июля.

«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Рогозин. Так он прокомментировал информацию о том, что внешнеполитическое ведомство Молдавии запретило военным самолетам с российскими чиновниками садиться в аэропортах Кишинева и Тирасполя.

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Ранее в четверг «Интерфакс» сообщил, что молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) запретило Рогозину прилететь в Кишинев на самолете ВВС России. Соответствующее письмо, по данным агентства, было направлено в российское посольство.

Президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что ждет российского вице-премьера на следующей неделе в Кишиневе, пишет РИА Новости.

21 июля 1992 года между Россией и Молдавией был подписан план мирного разрешения конфликта, с которым согласилась приднестровская сторона. 29 июля в Бендеры и Дубоссары были введены миротворческие силы России. 1 августа завершилось разведение вооруженных формирований конфликтующих сторон.