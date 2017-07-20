Молдавия отказалась принять самолет Минобороны России с артистами и прессой

Власти Молдавии отказались принять самолет Министерства обороны России с артистами и журналистами. Об этом говорится в письме МИД и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ), направленном в адрес российского посольства. Данное уведомление, как передает ТАСС, опубликовали молдавские СМИ.

«Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована», — отмечается в письме.

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Во внешнеполитическом ведомстве Молдавии ТАСС не подтвердили, но и не опровергли наличие такого письма. Там уточнили, что 19 июля глава министерства Андрей Галбур принял посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, с которым, в частности, обсудил празднование 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Артисты из России планируют выступить в Приднестровье по этому случаю. «Молдавские власти считают, что годовщина прекращения вооруженного конфликта на Днестре должна быть отмечена на основе плана совместных мероприятий. Отсутствие такого плана и развертывание в одностороннем порядке таких действий не способствует укреплению доверия», — отметили в МИДЕИ.

По словам Мухаметшина, ожидается, что в торжествах, которые планируются в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе, примет участие вице-премьер Дмитрий Рогозин — спецпредставитель президента России по Приднестровью. Ранее в четверг, 20 июля, отмечалось, что он возглавит российскую делегацию, и его соответственно также касается письмо МИДЕИ. Сам он затем сообщил, что обязательно прилетит, встретится с президентом Молдавии и руководством Приднестровья.

Россия ввела в Приднестровье миротворческий контингент 29 июля 1992 года.