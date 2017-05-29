Молдавия выслала пять российских дипломатов

Власти Молдавии объявили о высылке из страны пятерых российских дипломатов. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики, передает ТАСС. Уточняется, что они объявлены персонами нон грата.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — заявил агентству посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

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Имена дипломатов не уточняются, однако, по информации «Интерфакс», среди них находится помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин. В марте этого года молдавские спецслужбы заявили, что он поддерживал контакт с бывшим депутатом парламента республики Юрием Болбочану, который был задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.