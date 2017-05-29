В Москве прокомментировали высылку из Молдавии пятерых дипломатов

Ситуация с высылкой российских дипломатов из Молдавии демонстрирует развитие ситуации в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает в понедельник, 29 мая, «Интерфакс».

«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — сказала представитель ведомства.

Захарова признала, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии об объявлении нескольких российских дипломатов персонами нон грата.

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Ранее 29 мая в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявили о высылке из страны пятерых российских дипломатов. Их имена не уточняются, однако, по информации «Интерфакса», в их числе оказался помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин.

Решение правительства раскритиковал президент республики Игорь Додон. Он назвал случившееся провокацией. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — написал глава государства в Facebook.

По его мнению, правящая в Молдавии проевропейская коалиция работает на ухудшение отношений между Москвой и Кишиневом.