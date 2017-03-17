Додон объявил о преодолении черной полосы в отношениях с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией. Об этом в пятницу, 17 марта, он сказал в рамках бизнес-конференции «Россия — Молдова: расширение делового сотрудничества» в Москве, передает RNS.

«То, что мы сегодня встретились, и те новые тенденции, которые с января 2017 года мы чувствуем, позволяет нам открыто говорить о том, что в наших двусторонних отношениях начался новый этап. Черная полоса прошла, началась белая», — заявил Додон.

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Он добавил, что наихудшими отношения Москвы и Кишинева были в период с 2012 по 2016 год. «Экспорт, импорт, вообще торговля упала в два раза с 2012 по 2016 год — с 1,5 миллиардов долларов до 800 миллионов долларов. Что это означает для Молдовы? Экспорт упал в три раза», — сказал политик.

Днем ранее пресс-служба Кремля анонсировала 17 марта новую встречу президента России Владимира Путина с молдавским коллегой. Ожидается, что главы государств акцентируют внимание на торгово-экономических вопросах. Кроме того, стороны обсудят актуальные региональные проблемы.

В январе визит в Россию стал первой зарубежной поездкой Додона в качестве президента Молдавии. Переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года.