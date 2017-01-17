Президент Молдавии заявил о намерении аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом глава республики сказал во вторник, 17 января, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает «Sputnik Молдова».

«Не исключаю, что после следующих парламентских выборов я поддержу позицию парламентского большинства, а я надеюсь, что партия социалистов получит большинство, и это соглашение будет аннулировано», — сказал Додон.

Он добавил, что хотел бы восстановления экономического сотрудничества с Россией. «Но мы понимаем, что все разрушенное годами невозможно восстановить за один день. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом», — объяснил президент Молдавии.

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Глава государства подчеркнул, что в результате подписания договора республика потеряла позиции на рынках как в России, так и в ЕС.

В декабре 2016-го Додон сообщил, что распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. По его словам, законодательство Молдавии «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги». Вместе с тем он отметил, что не имеет ничего против Евросоюза.

Президентские выборы в 2016 году в Молдавии прошли в два тура, 30 октября и 13 ноября, победу одержал Додон. В том же месяце он объявил, что свой первый рабочий визит в статусе главы государства планирует нанести в Москву. В ходе предвыборной кампании Додон не раз критиковал взятый правительством республики курс на плотную интеграцию с ЕС.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Молдавии в 2018 году.