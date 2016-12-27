Додон объяснил распоряжение снять флаг ЕС со своей резиденции

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на здании резиденции главы государства впредь будет висеть только флаг страны. Об этом он заявил в понедельник, 26 декабря, в эфире телеканала Pro TV.

«Законодательство республика Молдова не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развиваться другие стяги. В будущем в обязательном порядке это будет только флаг страны», — подчеркнул молдавский лидер.

Вместе с тем он отметил, что не имеет ничего против Евросоюза. «Мы будем продолжать с ним партнерские отношения, они останутся хорошими в дальнейшем и будут развиваться», — заверил Додон.

Кроме того, он объяснил, почему сайт президента теперь на молдавском языке, а не на румынском, как это было до его вступления в должность. «Президент должен соблюдать законы и Конституцию, в которой четко сказано, что государственным языком республики Молдова является молдавский. Я уважаю основной закон, и так будет в течение всего действия моего мандата», — пообещал Додон.

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Наряду с этим он раскритиковал недавнее решение Конституционного суда (КС) признать приоритетной Декларацию о независимости, в которой государственным языком назван румынский. По словам президента Молдовы, Конституция имеет приоритет перед другими документами, а с решением КС «еще предстоит разобраться».

Ранее 26 декабря со здания резиденции президента Молдавии был снят флаг Евросоюза. Позднее группа депутатов от Либеральной партии попыталась вернуть символ ЕС на здание, назвав его снятие антиконституционным и незаконным, а также заявив, что это может привести к охлаждению отношений Кишинева и Брюсселя.

В ночь на 24 ноября по итогам встречи с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным в молдавской столице Игорь Додон объявил, что свой первый рабочий визит в новом официальном статусе планирует нанести в Москву 17 января и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президентские выборы в Молдавии прошли в два тура, 30 октября и 13 ноября, победу одержал Игорь Додон. В ходе предвыборной кампании он не раз критиковал взятый правительством республики курс на плотную интеграцию с ЕС.