Молдавские либералы попытались вернуть флаг ЕС на здание резиденции Додона

Группа депутатов от Либеральной партии Молдавии попыталась водрузить флаг Евросоюза на здание резиденции президента страны. Об этом в понедельник, 26 декабря, информирует портал Newsmaker.md.

Снятие флага депутаты назвали антиконституционным и незаконным. По их мнению, это может привести к охлаждению отношений Кишинева и Брюсселя. Попытку водрузить полотнище предприняли парламентарии Ион Апостол, Валериан Бежан и Штефан Влас.

Пресс-секретарь президента Ион Чебан отметил, что новый флаг был быстро снят с резиденции Игоря Додона. «Президент — гарант Конституции, соблюдения законодательства и руководствуется только законом. В этом случае важны положения закона о государственном флаге страны и решения правительства. С сегодняшнего дня на здании будет только символика Республики Молдавия», — подчеркнул представитель главы государства.

Материалы по теме «Свою позицию по Крыму менять не буду» Игорь Додон — о планах на посту президента Молдавии

Ранее в этот же день со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского союза. При этом нет информации о том, был ли он сорван по распоряжению нового главы государства или по другим причинам.

14 ноября Центральная избирательная комиссия республики официально объявила Додона победителем по итогам подсчета 100 процентов протоколов второго тура голосования. В тот же день Додон обратился к своему конкуренту Майе Санду с призывом не накалять обстановку после выборов. Санду сразу после закрытия участков заявила, что эти президентские выборы были плохо организованы.

Додон подтвердил, что, как и обещал в ходе предвыборной кампании, первый визит в качестве главы государства нанесет в Москву. Он также неоднократно критиковал курс правительства Молдавии на тесную интеграцию с ЕС.