С резиденции нового президента Молдавии сняли флаг Евросоюза

Со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского союза. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

При этом нет информации о том, был ли снят флаг по распоряжению нового главы государства или по другим причинам.

23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Десятью днями ранее Конституционный суд республики признал Додона президентом страны.

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14 ноября Центральная избирательная комиссия республики официально объявила Додона победителем по итогам подсчета 100 процентов протоколов второго тура голосования. В тот же день Додон обратился к своему конкуренту Майе Санду с призывом не накалять обстановку после выборов. Санду сразу после закрытия участков заявила, что эти президентские выборы были плохо организованы.

Додон подтвердил, что, как и обещал в ходе предвыборной кампании, первый визит в качестве главы государства нанесет в Москву. Он также неоднократно критиковал курс правительства Молдавии на тесную интеграцию с ЕС.