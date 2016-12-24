Додон пообещал обсудить с Путиным амнистию трудовых мигрантов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что планирует 17 января приехать с официальным визитом в Москву и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам молдавского лидера, он намерен обсудить с президентом РФ два важнейших для себя вопроса — трудовую миграцию и возвращение молдавской продукции на рынок РФ. В частности, Додон собирается попросить об амнистии соотечественников-гастарбайтеров, нарушивших режим пребывания и тем самым утративших право вернуться в Россию.

В ночь на субботу в Кишиневе Додон провел полуторачасовые переговоры с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Заместитель председателя правительства поздравил его со вступлением в должность и передал приглашение Путина совершить первый официальный визит в Москву в качестве главы государства.

Президентские выборы в Молдавии прошли в два этапа — 30 октября и 13 ноября. Победу одержал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. 23 декабря состоялась его инаугурация.

США и страны Евросоюза с марта 2014 года начали вводить финансовые и секторальные санкции против России из-за присоединения Крыма к РФ и ситуации на востоке Украины. В ответ в августе 2014 года Москва ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых видов продуктов, а в марте временно ограничила ввоз молдавской растительной продукции через Белоруссию, чтобы пресечь поставки попавших под запрет товаров из еврозоны. Сейчас провоз молдавских овощей и фруктов разрешен только через российские пункты пропуска в Белгородской, Курской и Брянской областях.