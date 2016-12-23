Рогозин пропустил инаугурацию нового президента Молдавии из-за тумана

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не сможет попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе. Из-за сильного тумана самолет с высокопоставленным чиновником был направлен в аэропорт Будапешта. Об этом в пятницу, 23 декабря, Рогозин сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил вице-премьер, «кружили минут 40 и развернулись на Будапешт». «Все-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС. При улучшении погоды вылетим в Кишинев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном», — прокомментировал Рогозин этот эпизод.

Материалы по теме «Свою позицию по Крыму менять не буду» Игорь Додон — о планах на посту президента Молдавии

Церемония инаугурации нового президента Молдавии Игоря Додона должна пройти в пятницу, 23 декабря, на совместном заседании парламента и Конституционного суда республики.

13 декабря Конституционный суд Молдавии признал Игоря Додона президентом страны. Суд отклонил протест, поданный соперником Додона на президентских выборах — Майей Санду. Она утверждала, что на результат выборов повлияло недостаточное число избирательных участков за рубежом и нехватка бюллетеней на некоторых заграничных избирательных участках. Судьи посчитали, что заявленные нарушения при голосовании не повлияли на исход голосования.

В ноябре Центральная избирательная комиссия республики официально признала Додона победителем по итогам подсчета 100 процентов протоколов второго тура голосования.