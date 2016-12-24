Рогозин прилетел на переговоры к Додону со второй попытки

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Кишиневе провел переговоры с новым президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом в субботу, 24 декабря, зампредправительства России написал в своем микроблоге в Twitter.

Детали беседы Рогозин не раскрыл, но отметил, что Додон принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина в начале 2017 года совершить первый официальный визит в Россию.

Ранее об этом намерении молдавского лидера сообщал посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин. По его словам, точная дата поездки пока не назначалась. В своей предвыборной программе Додон декларировал восстановление стратегического партнерства с Россией, возвращение молдавской продукции на российский рынок и налаживание сотрудничества в сфере энергетики.

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23 декабря Дмитрий Рогозин сообщил, что его самолет из-за тумана не смог совершить посадку в аэропорту Кишинева и был перенаправлен в Будапешт. По этой причине вице-премьер пропустил инаугурацию Игоря Додона. В столицу Молдавии российский борт прибыл лишь поздно ночью.

Осенью в республике прошли президентские выборы в два тура — 30 октября и 13 ноября. Победу одержал кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. 23 декабря он принес присягу и вступил в должность.